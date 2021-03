Vogelgrippe-Ausbruch: 60 Geflügelbetriebe werden untersucht

Ab Freitag richte der Kreis ein Sperrgebiet im Umkreis um den Betrieb ein. Hier gelten besonders strenge Auflagen für Nutzgeflügelhalter. So dürfen beispielsweise die Tiere und ihre Produkte nicht transportiert werden, die Ställe müssen gegen unbefugtes Betreten gesichert werden. Veterinäre sollen alle Bestände der 60 Geflügelbetriebe in dem Bereich klinisch untersuchen. Etwas weiter bis in die umliegenden Gemeinden reicht ein eingerichtetes Beobachtungsgebiet mit ebenfalls verschärften Hygieneauflagen und Transportverbot, teilte der Kreis mit. Diese Maßnahmen betreffen rund 500 Halter.

Bereits am Mittwoch hatte der Kreis Paderborn nach einem bestätigten Fall von Geflügelpest in einer Hobby-Geflügelzucht die Maßnahmen rund um den Hof verschärft. Geprüft wird Angaben des Landesumweltministeriums noch ein Verdachtsfall im Kreis Minden-Lübbecke. Zur Eindämmung der Tierseuche müssen im gesamten Regierungsbezirk Detmold Hühner, Puten und Co im Stall bleiben.

Die Infektionskrankheit, auch Vogelgrippe genannt, kommt vor allem bei Wasservögeln und anderen Vögeln vor. Bei intensivem Kontakt können sich auch Menschen anstecken. Eine Übertragung über infizierte Lebensmittel gilt aber als unwahrscheinlich. Die Geflügelpest ist eine anzeigepflichtige Tierseuche und wird daher staatlich bekämpft.

