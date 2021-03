Laumann: Gut zwei Millionen Geimpfte in NRW bis April

Bisher haben in NRW laut Robert Koch-Institut seit Impfstart Ende Dezember 959 746 Menschen eine erste Spritze und 449 292 Personen mit einer zweiten Spritze bereits den vollen Impfschutz erhalten. Noch in dieser Woche soll laut Ministerpräsident Armin Laschet (CDU) der Ein-Millionste Mensch in NRW erstgeimpft werden.

© dpa-infocom, dpa:210304-99-693207/2