Hausärzteverband: Bund-Länder-Beschlüsse unverständlich

Mit Blick auf die Schnelltests bemängelte Weigeldt, es sei viel zu spät und zu wenig bestellt worden. Und niemand wisse derzeit, wann diese Tests in welchem Umfang und an welche Stellen geliefert würden. Es sei ein Ansturm auf die Hausarztpraxen zu befürchten, «der dann in Enttäuschung endet, weil keine Tests vorhanden sind.»

