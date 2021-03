Kühle Temperaturen und ein wenig Sonne für NRW

Der Samstag startet laut Vorhersage mit viel Sonnenschein. Gegen Nachmittag wird die Wolkendecke im Norden dichter. Die Temperaturen bewegen sich zwischen vier und acht Grad. Auch am Sonntag soll immer wieder die Sonne rauskommen. Nur in der Nordhälfte halten sich die Wolken am Vormittag länger und es kann Sprühregen geben. Die Temperaturen steigen leicht an: Die Höchstwerte erreichen sechs Grad in Ostwestfalen und neun Grad im Rheinland.

