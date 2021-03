NRW will Umnutzung von Baudenkmälern erleichtern

Düsseldorf (dpa/lnw) - Die Umnutzung von denkmalgeschützten Gebäuden in Nordrhein-Westfalen soll erleichtert werden. Das sieht ein Entwurf des Landesbauministeriums für ein neues Denkmalschutzgesetz vor. Vorgesehen sei eine abgestufte Vorgehensweise, «ohne den Denkmalwert zu gefährden», heißt es in dem Entwurf. So sollen etwa Höfe, Burgen, Schlösser, Wohn- oder Handelshäuser möglichst so wie ursprünglich genutzt werden. Gelingt das nicht, soll eine gleichwertige Nutzung angestrebt werden. Wenn das auch nicht möglich ist, sei beispielsweise auch ein Hotelbetrieb in einer Burg oder ein Verwaltungszentrum in einem Schloss denkbar. Dabei müsse aber ein möglichst weitgehender Erhalt der denkmalwerten Substanz auf Dauer gewährleistet werden.

Von dpa