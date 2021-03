RWE: Entschädigung stärkt Vertrauen in Standort Deutschland

Essen (dpa/lnw) - Der Energiekonzern RWE hat die Einigung über die Entschädigungszahlungen für den Atomausstieg begrüßt. Die Vereinbarung zwischen Bundesregierung und Kraftwerksbetreibern sei ein wichtiger Schritt, um Rechtssicherheit für alle Beteiligten herzustellen, teilte RWE am Freitag in Essen mit. Sie sei zudem ein gutes Signal, um das Vertrauen in den Standort Deutschland zu stärken und damit die erheblichen Investitionen, die jetzt in den Umbau des Energiesystems fließen müssen, zu befördern.

Von dpa