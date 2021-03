Weiterer Nachwuchs bei Wölfen im Westerwald nachgewiesen

Das Territorium des Rudels liegt im Norden von Rheinland-Pfalz, nahe der Grenze zu Nordrhein-Westfalen. Die Eltern sind nach Analysen des Senckenberg-Zentrums für Wildtiergenetik die Fähe GW1415f und der Rüde GW1159m. Auch sie hielten sich im Dezember und Januar im Wolfsterritorium Leuscheid auf, wie durch Kotproben nachgewiesen wurde.

Das Leuscheider Rudel ist nach Angaben des Umweltministeriums sowohl in Rheinland-Pfalz als auch in Nordrhein-Westfahlen derzeit das einzige Wolfsrudel. Wölfe stehen in ganz Deutschland unter Naturschutz. Die Landesregierung in Rheinland-Pfalz hat 2015 einen Managementplan für den Umgang mit der Tierart eingeführt. Dabei werden Risse von Nutztieren vollständig entschädigt, wenn sie nachweislich von einem Wolf verursacht wurden. In den ausgewiesenen Präventionsgebieten werden Vorkehrungen wie wolfssichere Zäune und Herdenschutzhunde mit Landesmitteln gefördert.

