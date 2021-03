Gebauer lobt: «Noch nie war die Maus so wertvoll wie heute»

Köln (dpa/lnw) - NRW-Schulministerin Yvonne Gebauer (FDP) hat der «Sendung mit der Maus» zu ihrem 50. Geburtstag ein hervorragendes Zeugnis ausgestellt. «Sie ist heute so lehrreich, unterhaltsam, spannend, lustig, zeitgemäß wie am ersten Tag. Kinder lieben die Maus und ihre Eltern sind genauso begeistert», erklärte die Politikerin. Sie verbinde Bildung und Unterhaltung für Jung und Alt auf ganz besondere Weise. «Aber noch nie war die Maus so wertvoll wie heute. Die «Lach- und Sachgeschichten» verkürzen uns die Zeit des Distanzunterrichts», so Gebauer.

Von dpa