Eine Million Menschen in NRW gegen Corona geimpft

Düsseldorf (dpa/lnw) - In Nordrhein-Westfalen sind nun eine Million Menschen gegen das Coronavirus geimpft. Seit dem Impfstart Ende Dezember hätten 1 026 612 Menschen ihre Erstimpfung erhalten, teilte das Robert Koch-Institut am Samstag mit. Damit sind in NRW 5,7 Prozent der Bürger mindestens einmal gegen Corona geimpft - bundesweit sind es mit 5,9 Prozent etwas mehr. Knapp 480 000 Menschen haben in NRW auch die zweite Spritze für den vollen Impfschutz erhalten.

Von dpa