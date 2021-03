Müller zurück in Bayern-Startelf: Mit Sané gegen BVB

München (dpa) - Thomas Müller steht beim FC Bayern München im Klassiker gegen Borussia Dortmund erstmals nach seiner Coronavirus-Infektion wieder in der Startelf. Nachdem Müller vor einer Woche beim 5:1 gegen den 1. FC Köln eingewechselt worden war, darf der 31-Jährige am Samstag vor den Augen von Bundestrainer Joachim Löw in der Fußball-Bundesliga wieder von Beginn an ran.

Von dpa