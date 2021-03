Schwere Stichverletzungen: Mann nach Angriff notoperiert

Köln(dpa/lnw) - Bei einem Angriff in einer Gaststätte in Köln hat ein 33-Jähriger schwere Stich- und Schnittverletzungen erlitten. Der Mann sei nach der Tat in dem eigentlich geschlossenen Café notoperiert worden, erklärten Polizei und Staatsanwaltschaft am Sonntag. Mehrere Männer seien am späten Samstagabend vom Tatort geflüchtet. Die Tatwaffe sei möglicherweise ein Messer, hieß es. Eine Mordkommission übernahm die Ermittlungen. Die Fahnder werten demnach Bilder von Überwachungskameras aus. Auch der «Express» hatte über die Attacke berichtet.

Von dpa