Baby und fünf Menschen aus brennendem Haus gerettet

Heiligenhaus (dpa/lnw) - Die Feuerwehr in Heiligenhaus hat fünf Menschen und ein Baby aus einem brennenden Mehrfamilienhaus gerettet. Die Bewohner konnten das Haus aufgrund von Rauch im Treppenhaus nicht eigenständig verlassen, wie die Polizei am Sonntag mitteilte. Vier Bewohner wurden über die Drehleiter von ihren Balkonen in Sicherheit gebracht. Mutter und Kind gelangten über eine tragbare Leiter durch ein Fenster nach unten, berichtet ein Pressesprecher. Eine Person wurde mit Verletzungen ins Krankenhaus gebracht, zwei weitere zur Kontrolle. Das Feuer war nach Angaben der Feuerwehr in der Nacht aus bisher unbekannter Ursache in einer Erdgeschosswohnung ausgebrochen.

Von dpa