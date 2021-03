DEG in der Krise: Krefeld gelingt erster Heimsieg

Krefeld (dpa) - Die Düsseldorfer EG steckt in der Deutschen Eishockey Liga in der Krise. Am Sonntag blamierte sich das Team von Trainer Harold Kreis im kleinen Rhein-Derby bei den bislang kaum konkurrenzfähigen Krefeld Pinguinen mit einem 1:3 (0:1, 0:1, 1:1). Nach der dritten Niederlage in Serie muss die gut in die Saison gestartete DEG ernsthaft um den Playoff-Einzug bangen. Ein Tor von Nationalspieler Maximilian Kammerer (56. Minute) war zu wenig. «Wir erzwingen es derzeit einfach auch nicht», sagte der Angreifer bei MagentaSport zur mangelnden Torgefahr.

Von dpa