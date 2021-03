Offenbach (dpa/lnw) - Tiefdruckeinfluss bringt Nordrhein-Westfalen in den kommenden Tagen viele Wolken und regnerisches Wetter. Am Dienstagmorgen sind der Vorhersage des Deutschen Wetterdienstes (DWD) in Offenbach zufolge vom Mindener Land bis in Sauerland noch wenige Zentimeter Neuschnee möglich. Örtlich kann es in den Mittelgebirgen demnach auch mal glatt werden.

Von dpa