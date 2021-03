Frauen in Chefetagen in Ministerien unterrepräsentiert

Düsseldorf (dpa/lnw) - Frauen sind in den Chefetagen in Ministerien und obersten Behörden Nordrhein-Westfalens immer noch unterrepräsentiert. Zwar ist der Frauenanteil auf allen Leitungsebenen des Landesdienstes in den vergangenen Jahren gestiegen. Aber in den beiden obersten Führungsetagen gibt es nur etwa ein Viertel Frauen. Das geht aus dem ersten Gleichstellungsatlas für NRW hervor, den die zuständige Ministerin Ina Scharrenbach (CDU) am Montag vorstellte.