BVB gegen Sevilla wohl ohne Guerreiro: Haaland wieder fit

Dortmund (dpa) - Außenverteidiger Raphael Guerreiro hat das Abschlusstraining von Borussia Dortmund vor dem Achtelfinal-Rückspiel in der Champions League gegen den FC Sevilla verpasst. Damit dürfte der Portugiese für das Spiel am Dienstag (21.00 Uhr/Sky) ausfallen. Guerreiro hatte schon beim 2:4 bei Bayern München am Samstagabend gefehlt. Darüber hinaus stehen dem Fußball-Bundesligisten am Dienstag auch Jadon Sancho und Giovanni Reyna nicht zur Verfügung.

Von dpa