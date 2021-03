Polizei übergibt fünf «Schwarzfahrer» in Schuhkarton

Düsseldorf (dpa/lnw) - Die Düsseldorfer Polizei hat fünf «Schwarzfahrer» in einer U-Bahn entdeckt und in einem Schuhkarton dem Tierheim übergeben. Es habe sich um Hamster gehandelt, die in der Bahn wohl von ihrem Besitzer ausgesetzt worden seien, teilten die Tierheim-Betreiber am Montag via Facebook mit. Die Hamster seien auf frischer Tat am Südfriedhof ertappt worden. Vermittelt werden könnten sie noch nicht.

Von dpa