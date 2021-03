«Aktenzeichen XY»: Aufruf nach Überfall auf 90-Jährige

Oberhausen (dpa/lnw) - Die Polizei in Oberhausen sucht zwei Frauen, die eine 90 Jahre alte Seniorin im vergangenen Jahr in ihrer Wohnung überfallen und ausgeraubt haben sollen. Einen entsprechenden Fahndungsaufruf zeigt die ZDF-Sendung «Aktenzeichen XY... ungelöst» an diesem Mittwoch (20.15 Uhr). Den Angaben des Senders zufolge gingen die Täterinnen bei dem Überfall am 18. März 2020 äußerst brutal und skrupellos vor. Es werden von einer Überwachungskamera aufgenommen Bilder gezeigt und Zeugen gesucht.

Von dpa