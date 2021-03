Düsseldorf (dpa/lnw) - Deutsche Pendler sind seit Beginn der Pandemie weit weniger Auto gefahren und haben auf dem Weg in die Innenstädte nicht so viel Zeit in Staus verbracht. Das geht aus einer Studie des Verkehrsdatenanbieters Intrix für das Coronajahr 2020 hervor. Demnach ist die Mobilität in deutschen Innenstädten um 40 Prozent zurückgegangen.

Von dpa