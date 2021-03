Frauen in NRW verdienen im Schnitt 18 % weniger als Männer

Der Unterschied entsteht laut IT.NRW nicht nur durch individuelle Lohnunterschiede, sondern vor allem durch unterschiedliche Beschäftigungsstrukturen. So seien deutlich mehr Frauen als Männer (56,8 Prozent der Frauen, 16,1 Prozent der Männer) in Teilzeit oder in geringfügigen Beschäftigungsverhältnissen tätig, die häufig schlechter entlohnt werden. Als Führungskräfte seien 6,6 Prozent der Frauen tätig, während dies auf 12,0 Prozent der Männer zutreffe.

© dpa-infocom, dpa:210309-99-745412/2