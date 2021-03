Debatte: Opposition will Zahlen zu Impfdosen-Verbrauch

So bezieht sich die SPD in ihrer Kleinen Anfrage auf einen Satz Laschets gegenüber der «Welt am Sonntag», bei dem er sich auf ganz Deutschland bezog: «Die These, es lägen noch Millionen Ampullen Astrazeneca ungenutzt herum, ist einfach falsch. Die Länder verimpfen das, was da ist.»

In der Anfrage der Sozialdemokraten heißt es nun mit Bezug auf das Erscheinungs-Datum des Interviews: «Wie viele Corona-Impfdosen wurden bis zum 04.03.2021 in NRW nicht verimpft und waren am 05.03.2021 noch vorrätig (Auflistung nach Wochen und Hersteller)?» Und: «Wie viele tatsächlich vorrätige Impfdosen werden bis dato derzeit eingelagert?»

Die Landesregierung hat vier Wochen Zeit für die Antwort.

