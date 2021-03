Schwere Karambolage in Krefeld: Eine Tote, sieben Verletzte

Krefeld (dpa/lnw) - Bei einer schweren Karambolage mit vier beteiligten Wagen ist in Krefeld eine Autofahrerin ums Leben gekommen. Sieben Menschen, darunter vier behinderte Kinder, wurden verletzt. Ein Kleinbus mit den Kindern an Bord war aus unklarer Ursache mit großer Wucht auf ein Auto aufgefahren, das noch zwei weitere Wagen vor sich ineinander geschoben habe, sagte eine Polizeisprecherin am Dienstag. Die sieben Verletzten wurden in Krankenhäuser gebracht. Sechs von ihnen wurden zunächst als leicht verletzt, einer als schwer verletzt eingestuft.

Von dpa