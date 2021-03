Ersten Erkenntnisse zufolge zerschnitten die Diebe die schweren Rollen in einer Lagerhalle in Stücke und transportierten diese zu Fuß über das Gelände einer benachbarten Kleingartenvereins. Dort hätten sie das Kupfer wahrscheinlich in einen Transporter umgeladen, hieß es. Der Verkaufswert von 20 Tonnen Kupfer liegt bei etwa bei 120 000 bis 140 000 Euro. Die Polizei sicherte Spuren und sucht nun nach Zeugen. Die Täter könnten ihr Fahrzeug mehrmals be- und entladen haben, vermuten die Beamten.

© dpa-infocom, dpa:210309-99-747468/2