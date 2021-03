Gefahr von Geflügel- und Schweinepest noch nicht gebannt

Düsseldorf (dpa/lnw) - Die Gefahr einer weiteren Ausbreitung der Geflügelpest ist in Nordrhein-Westfalen noch nicht gebannt. Von den aktuellen Ausbrüchen sei in erster Linie der Regierungsbezirk Detmold betroffen, bilanzierte Umweltministerin Ursula Heinen-Esser (CDU). Dort blieben die Kreise und das zuständige Veterinäruntersuchungsamt «zunächst in Alarmbereitschaft», heißt es in einem am Dienstag veröffentlichten Lagebericht an den Düsseldorfer Landtag.

Von dpa