Gelsenkirchen (dpa/lnw) - Ein zwölfjähriges Mädchen hat in der Gelsenkirchener Innenstadt eine Passantin mit einem Feuerlöscher attackiert und bespuckt. Die 33 Jahre alte Frau sei mit zwei Begleiterinnen (31 und 50 Jahre) am Montagabend unterwegs gewesen, als ihr das Mädchen entgegenkam, teilte die Polizei am Dienstag mit.

Von dpa