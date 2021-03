Bischöfe ehren sächsische Initiative gegen Rechtsextreme

Bonn (dpa) - Das Ostritzer Friedensfest in Sachsen wird mit dem Katholischen Preis gegen Fremdenfeindlichkeit und Rassismus ausgezeichnet. Das Fest ist eine Reaktion auf ein rechtsextremes Musikfest am Rande des ostsächsischen Ortes. Über die Jahre sei es dadurch gelungen, zahlreiche Mitbürger gegen Rechts zu mobilisieren, teilte die Deutsche Bischofskonferenz am Dienstag in Bonn mit. In einem Landkreis mit hohen Wähleranteilen für rechtspopulistische Parteien sei ein solches Engagement von besonderer Bedeutung. Die Auszeichnung ist mit 5000 Euro dotiert.

Von dpa