Movie Park in Bottrop muss geplanten Saisonstart verschieben

Man befinde sich im engen Austausch mit den lokalen Behörden in Bottrop und hoffe auf ein positives Signal der Politik, um in die Saison zu starten. Laut Backhaus gibt es «absolut keine sachliche Begründung, Freizeitparks von der aktuellen Öffnungsstrategie auszuschließen». Entsprechende Hygiene- und Infektionsschutzkonzepte lägen vor und hätten sich bewährt. «Wir appellieren mit Nachdruck an die Landesregierung, Freizeitparks eine Wiedereröffnung unter denselben Voraussetzungen wie zum Beispiel Zoologischen Gärten zu ermöglichen», sagte Backhaus.

