Wischmopp gegen Bierflasche: Männer in die Flucht geschlagen

Kaarst (dpa/lnw) - Die Angreifer schlugen ihn mit einer Bierflasche - doch das Opfer revanchierte sich mit einem Wischmopp. Ein beherzter Tankstellen-Mitarbeiter hat in Kaarst gleich drei Männer mit dem Putzlumpen in die Flucht geschlagen, wie die Polizei in Neuss am Dienstag berichtete. Die Maskierten hätten von dem 49-Jährigen zuvor Geld verlangt und ihn mit der Flasche geschlagen. Doch dann kam der Feudel zum Einsatz, der entweder so übelriechend oder furchteinflößend war, dass die Täter ohne Beute flüchteten.

Von dpa