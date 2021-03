Aldi Süd ruft in NRW und Bayern spanische Rohwurst zurück

Delmenhorst (dpa) - Aldi Süd ruft «Fuet Extra – Original spanische Rohwurst mit Edelschimmel, luftgetrocknet» wegen Salmonellengefahr zurück. Nach Angaben des Discounters vom Dienstag habe der Lieferant, die Könecke Fleischwarenfabrik mit Sitz in Delmenhorst, in einer Probe Salmonellen gefunden. Es geht um 150-Gramm-Packungen mit Haltbarkeitsdaten vom 7. März bis 4. April. Die Produkte seien in Filialen in Bayern (Regierungsbezirke Schwaben und Oberbayern) und Nordrhein-Westfalen (Regierungsbezirke Düsseldorf und Köln) verkauft worden.

Von dpa