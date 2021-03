Fürstenfeldbruck (dpa) - Eine Bande mutmaßlicher Spielhallenbetrüger mit mindestens drei Verdächtigen aus NRW soll bundesweit mehr als eine halbe Million Euro erbeutet haben. Den Angaben zufolge manipulierten sie Spielautomaten in verschiedenen Regionen Deutschlands so, dass diese ohne Grund Geld auswarfen, teilte die Polizei in Oberbayern am Dienstag mit.

Von dpa