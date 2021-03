AIBA-Präsident besucht Box-Weltcup in Köln

Köln (dpa) - Boxweltverbands-Präsident Umar Kremlew wird Gast des Cologne Boxing Worldcup von Donnerstag bis Samstag in Köln sein. Das teilte der Deutsche Boxsport-Verband (DBV) am Dienstag mit. Der 38 Jahre alte Russe ist im Dezember vergangenen Jahres an die Spitze der AIBA gewählt worden. Er soll den vom IOC suspendierten Verband in die olympische Familie zurückführen. «Sein Besuch ist ein gutes Signal für unsere Arbeit», sagte Sportdirektor Michael Müller, der vor wenigen Tagen zum Vorsitzenden der Wettkampfkommission der AIBA gewählt worden ist.

Von dpa