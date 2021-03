Auto gerät in Gegenverkehr: Fünf Verletzte

Havixbeck (dpa/lnw) - Bei einem Zusammenstoß von zwei Autos in Havixbeck (Kreis Coesfeld) sind fünf Menschen verletzt worden. Ein 20-Jähriger war mit seinem Wagen aus bislang unbekannter Ursache am Dienstag in einer Kurve in den Gegenverkehr geraten, wie die Polizei mitteilte. Dort stieß er mit dem Fahrzeug einer 40-Jährigen zusammen. Die beiden Fahrer sowie insgesamt drei Mitfahrer der beiden kamen nach den Angaben vom Dienstag in Krankenhäuser. Auch ein Rettungshubschrauber war im Einsatz.

Von dpa