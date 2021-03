Minden/Paderborn (dpa/lnw) - Das Verwaltungsgericht Minden verhandelt am heutigen Mittwoch in einem Rechtsstreit über die Kosten eines Feuerwehreinsatzes. Nach dem Großfeuer auf einem Schlachthof der Firma Westfleisch 2016 in Paderborn hatte die Stadt dem Unternehmen 2019 einen Kostenbescheid über 53 000 Euro zugestellt.

Von dpa