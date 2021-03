Bielefeld (dpa/lnw) - Der abstiegsbedrohte Fußball-Bundesligist Arminia Bielefeld kann mit einem Heimsieg im Nachholspiel gegen Werder Bremen den Relegationsplatz verlassen. Das Duell am heutigen Mittwochabend (18.30/Sky) hätte eigentlich Anfang Februar am 20. Spieltag stattfinden sollen, wurde damals aber wegen eines heftigen Wintereinbruchs kurzfristig abgesagt. Bielefelds neuer Trainer Frank Kramer hofft nach dem 0:0 bei seinem Debüt am Sonntag gegen Union Berlin auf den ersten Sieg unter seiner Führung.

Die Ostwestfalen sind seit sechs Liga-Spielen sieglos, würden bei einem Erfolg in der Tabelle Hertha BSC aber überholen und so den Relegationsplatz verlassen. Bremen würde mit einem Sieg den Vorsprung auf die Abstiegsränge auf elf Punkte ausbauen.

© dpa-infocom, dpa:210309-99-753967/2