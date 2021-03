Ministerium: Rechte Umtriebe bei Polizei wurden ignoriert

Düsseldorf (dpa) - Die rechten Umtriebe in einer Dienstgruppe der Polizei in Mülheim/Ruhr waren laut NRW-Innenministerium «in ihrem Umfeld wahrnehmbar» und hätten «Interventionen auslösen müssen». Dies sei aber offenbar nicht geschehen, wie die Sonderinspektion beim zuständigen Polizeipräsidium Essen ergeben habe. Außerhalb der Dienstgruppe, die in Whatsapp-Chats teils rechtsextreme Inhalte geteilt hatte, seien von der Sonderinspektion jedoch keine Fälle von ähnlicher Tragweite gefunden worden.

Von dpa