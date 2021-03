Skistart in Winterberg: Noch Ticket-Kontingente offen

Von einigen hundert Besuchern täglich sei auszugehen, hatte die Sprecherin am Dienstag mitgeteilt. Für Samstag und Sonntag sei, so der Stand Mittwochmittag, erwartungsgemäß «stärker gebucht» worden. Aber auch für das Wochenende gebe es noch Tickets. Der Schneevorrat werde auf den meisten Pisten wohl für den gesamten März ausreichen. Ein kleineres Angebot solle auch in den Osterferien bereitstehen.

In der Pandemie ist das Besucherkontingent «drastisch begrenzt», eine vorherige Ticket- und Terminbuchung online erforderlich. Wie viele Personen zugelassen werden, hängt den Angaben aus Winterberg zufolge von der Zahl der betriebenen Lifte ab. Dort ist bei Beförderung und in Warteschlangen ein Mindestabstand von zwei Metern vorgesehen, beim Anstehen gilt Maskenpflicht.

© dpa-infocom, dpa:210310-99-763375/2