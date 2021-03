Polizeihund stoppt mutmaßlichen Einbrecher mit Biss in Arm

Essen (dpa/lnw) - Mit einem Biss in den Arm hat ein Polizeihund in Essen in der Nacht zum Mittwoch einen mutmaßlichen Einbrecher gestoppt. Der 20-jährige Verdächtige kam nach ambulanter Behandlung im Krankenhaus in Polizeigewahrsam, wie die Polizei am Mittwoch mitteilte. Zwei Zeugen hatten zuvor in der Essener Innenstadt einen lauten Knall gehört, eine zerschlagene Schaufensterscheibe und einen Flüchtenden gesehen und den Mann der Polizei beschrieben. Ein Polizist mit Diensthund traf bei der Suche auf den Verdächtigen, der wegrannte. Der Polizeihund - ein sieben Jahre alter Rottweiler - war aber schneller.

Von dpa