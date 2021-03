Mutter stürzt mit Säugling in die Ruhr und wird gerettet

Essen (dpa/lnw) - Bei einem Spaziergang am Ruhr-Ufer in Essen ist eine Mutter am Mittwoch mit ihrem wenige Monate alten Säugling im Kinderwagen in den Fluss gestürzt. Inlineskater hätten die Frau und das Kind im Stadtteil Kettwig schnell entdeckt und aus dem Wasser gezogen, sagte ein Polizeisprecher. Die Verunglückten seien mit Unterkühlungen, aber ansonsten offenbar unverletzt ins Krankenhaus gebracht worden, sagte der Sprecher. Wieso die Frau stürzte, war zunächst unklar. Möglicherweise sei sie auf dem Uferspazierweg gestolpert oder ihr sei schwindlig geworden. «Fremdeinwirkung ist mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit auszuschließen», sagte der Sprecher. Zuvor hatten die «WAZ» und die «Bild»-Zeitung berichtet.

Von dpa