Gericht: Westfleisch muss Kosten nach Feuer wohl übernehmen

Minden (dpa/lnw) - Im Streit um Löschkosten nach einem Feuer in einem Schlachthof in Paderborn hat das Verwaltungsgericht Minden den Verfahrensbeteiligten einen Hinweis gegeben. Nach der mündlichen Verhandlung am Mittwoch gehen die Richter davon aus, dass der Betreiber Westfleisch der Stadt Paderborn einen Teil der Kosten erstatten muss. Allerdings müsse noch geprüft werden, so die Angaben von Gerichtssprecherin Amrei Stocksmeyer, ob die in Rechnung gestellte Summe von 53 000 Euro in der Höhe korrekt ist. In der Verhandlung sei deutlich geworden, dass Westfleisch auf dem Gelände eine Ammoniak-Kälte-Anlage betrieben habe. Deshalb sei der Einsatz von speziellen Löschmitteln gerechtfertigt gewesen. Nach dem Gesetz dürfen diese berechnet werden (Az.: 3 K 2474/19).

Von dpa