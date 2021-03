Bielefelds Kramer verzichtet gegen Bremen auf Kapitän Klos

Bielefeld (dpa) - Fußball-Trainer Frank Kramer von Arminia Bielefeld verzichtet im Bundesliga-Nachholspiel gegen Werder Bremen überraschend auf Kapitän Fabian Klos in der Anfangsformation. Der 33 Jahre alte Stürmer war in dieser Saison bislang Stammspieler und sitzt in der Partie zunächst auf der Bank. Dafür trägt Mittelfeldspieler Manuel Prietl die Kapitänsbinde, wie aus der Bielefelder Startaufstellung am Mittwoch hervorging. Insgesamt verzog der neue Bielefeld-Coach Kramer vier Wechsel im Vergleich zum Sonntagsspiel gegen Union Berlin (0:0).

Von dpa