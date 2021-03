Vier Menschen aus brennendem Haus gerettet

Dortmund (dpa/lnw) - Ein Großaufgebot der Feuerwehr hat am Mittwoch einen Brand in einem Mehrfamilienhaus in Dortmund gelöscht. Weithin sichtbar sei Rauch aus dem Dach emporgestiegen, teilte die Feuerwehr am Abend mit. Eine Person sei vom Fenster des ersten Stocks über eine Drehleiter gerettet worden. Drei weitere Bewohner seien aus dem Gebäude geführt worden. Alle Verletzten kamen ins Krankenhaus. Ein leicht verletzter Feuerwehrmann musste dort ambulant versorgt werden. Insgesamt waren etwa 70 Feuerwehrleute vor Ort. Das Feuer sei im ersten Stock ausgebrochen, erklärte die Feuerwehr. Brandermittler der Polizei waren vor Ort. Das Haus sei versiegelt worden und nicht bewohnbar. Wegen der starken Rauchentwicklung konnte die Straßenbahn in der Nähe des Brandorts zeitweise nicht fahren.

Von dpa