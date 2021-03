23-Jährigen bedroht: Männer erbeuten Handy und Bargeld

Hamm (dpa/lnw) - Zwei bislang unbekannte Männer haben in Hamm einen 23-Jährigen bedroht und beraubt. Die beiden hätten den Mann am Mittwochabend mit einem Messer bedroht und an der linken Hand verletzt, teilte die Polizei mit. Sie erbeuteten ein Handy sowie einen Geldbeutel mit einer geringen Summe Geld und flüchteten. Der 23-Jährige wurde ambulant in einem Krankenhaus behandelt.

Von dpa