Fußgänger stirbt auf Landstraße: Unfallfahrer flüchtig

Radevormwald (dpa/lnw) - Ein Mann ist auf einer Landstraße bei Radevormwald (Oberbergischer Kreis) ums Leben gekommen - mutmaßlich, nachdem er am Mittwochabend von einem Fahrzeug angefahren worden war. Man gehe derzeit von einem Unfall aus, sagte ein Polizeisprecher. Der Unfallverursacher sei flüchtig. Es gebe noch keine Hinweise darauf, um was für ein Fahrzeug es sich gehandelt haben könnte. Auch die Identität des Mannes war zunächst noch unklar. Die Ermittlungen der Polizei dauern an.

Von dpa