Land NRW: Corona-Tests für Schüler kommen

Düsseldorf (dpa/lnw) - Corona-Schnelltests sollen nach Angaben des NRW-Schulministeriums auch für Schüler kommen - der Zeitpunkt sei aber noch nicht klar. Das Kabinett habe eine Ausweitung der Teststrategie gerade auch an Schulen beschlossen. Derzeit werde die «konkrete Umsetzung der landesweiten Teststrategie erarbeitet und mit den beteiligten Ressorts abgestimmt», hieß es am Donnerstag aus dem Ministerium. Das Schul-Personal könne sich auch weiterhin bis zum letzten Schultag vor den Osterferien am 26. März bis zu zwei Mal pro Woche anlasslos testen lassen.

Von dpa