Razzia im Drogenmilieu: Festnahmen und Durchsuchungen

Bochum (dpa/lnw) - Bei einer Razzia im Drogenmilieu haben Ermittler in Witten 14 Wohnungen durchsucht und elf Verdächtige vorläufig festgenommen. Nach Angaben der Bochumer Polizei vom Donnerstag stellten die Beamten größere Mengen Marihuana, Kokain und Amphetamine sicher. Außerdem beschlagnahmten sie Schlag- und Stichwaffen, mehrere zehntausend Euro Bargeld sowie Handys. Gegen elf Beschuldigte wird wegen Verstößen gegen das Betäubungsmittelgesetz ermittelt. Einer von ihnen sitzt nun in Untersuchungshaft, die anderen zehn wurden nach ihrer Vernehmung am Mittwoch wieder auf freien Fuß gesetzt.

Von dpa