DWD hält unwetterartige Windböen am Donnerstag für möglich

Essen (dpa/lnw) - Der Deutsche Wetterdienst hält orkanartige Böen im Norden Nordrhein-Westfalens am Donnerstagmittag und -nachmittag weiterhin für möglich. Die Wetterexperten wollen dann entsprechende Unwetterwarnungen für die betroffenen Landkreise veröffentlichen, wie eine Meteorologin am Vormittag in Essen sagte. In einer Vorwarnung hatte der DWD bereits vor kräftigen Schauern und Gewittern mit örtlich orkanartigen Böen der Windstärke 11 gewarnt. Die Böen sollen demnach im Laufe des Nachmittags und des Abends zögerlich nachlassen. Die Gewitter können aber bis in die Nacht zum Freitag anhalten.

Von dpa