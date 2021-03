Neue Schutzverordnung erlaubt Veranstaltungen in Heimen

Düsseldorf (dpa/lnw) - Die neue Version der nordrhein-westfälischen Coronaschutz-Verordnung erlaubt wieder «interne Veranstaltungen in stationären Pflegeeinrichtungen», an denen neben den Bewohnerinnen und Bewohnern Beschäftigte und direkte Angehörige teilnehmen dürfen. Die entsprechende Regelung wurde am Donnerstagabend veröffentlicht. Gesundheitsminister Karl-Josef Laumann (CDU) hatte am Donnerstag bereits umfassende Lockerungen für die Altenheime in Nordrhein-Westfalen angekündigt.

Von dpa