Windpark: Nabu droht Niederlage vor Oberverwaltungsgericht

Münster (dpa/lnw) - Im Streit um den Offshore-Windpark «Butendiek» in der Nordsee vor Sylt droht dem Naturschutzbund (Nabu) vor dem Oberverwaltungsgericht in Münster eine Niederlage. Das Gericht hat in der mündlichen Verhandlung dem Nabu am Donnerstag vorgeworfen, den beklagten Umweltschaden zu keinem Zeitpunkt mit Fakten belegt zu haben. Zum Teil sei mit veralteten Daten gearbeitet worden. Der Nabu wies die Vorwürfe zurück und forderte das OVG auf, die Streitfrage dem Europäischen Gerichtshof (EuGH) vorzulegen.

Von dpa