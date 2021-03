Windpark: Nabu scheitert vor NRW-Oberverwaltungsgericht

Münster (dpa/lnw) - Im Streit um den Offshore-Windpark «Butendiek» in der Nordsee vor Sylt musste der Naturschutzbund (Nabu) vor dem Oberverwaltungsgericht in Münster eine Niederlage hinnehmen. Das Gericht wies am Donnerstag eine Klage auf Beseitung eines Umweltschadens zurück. Der Nabu hatte vom Bundesamt für Naturschutz mit Sitz in Bonn eine entsprechende Anordnung an den Betreiber gefordert. Grund: Durch den Windpark mit 80 Windenergieanlagen rund 35 km westlich von Sylt sei mit dem Stern- und Seetaucher zwei Vogelarten in ihrem Lebensraum beeinträchtigt worden. Der 21. Senat des OVG aber folgte dieser Sicht wie bereits das Verwaltungsgericht Köln nicht und ließ keine Revision zu. Dagegen kann Beschwerde am Bundesverwaltungsgericht in Leipzig eingelegt werden (Az.: 21 A 49/17).

Von dpa