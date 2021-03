Schalke mit vielen Ausfällen: Harit könnte sich fit melden

Gelsenkirchen (dpa) - Beim Tabellen-Schlusslicht FC Schalke 04 ist weiterhin keine Entspannung der Personallage in Sicht. Im Bundesliga-Spiel gegen den VfL Wolfsburg am Samstag (15.30 Uhr/Sky) sind keine Comebacks der zahlreichen schon länger verletzten Profis zu erwarten. Das kündigte Schalke-Trainer Dimitrios Grammozis vor seinem zweiten Spiel mit den Königsblauen am Donnerstag an. «Sie sind im Aufbau. Es geht peu à peu voran.» Sicher fehlen wird am Wochenende auch Kapitän Omar Mascarell wegen einer Gelb-Sperre.

